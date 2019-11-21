Сбербанк России один из самых крупных Российских банков, общее количество отделений Сбербанка на сегодняшний день перевалило за отметку 15000.

Сбербанк России

Сбербанк предлагает самый широкий спектр услуг как для населения,так и для юридических лиц, начиная от традиционных депозитных вкладов и кредитования до выдачи банковских карт, брокерских услуг и банковского страхования.

Сбербанк России дорожит своими клиентами, и стремиться сделать обслуживание более технологичным и современным.

Сегодня клиенты банка могут воспользоваться сервисом «Онлайн Сбербанк», через который можно управлять денежными средствами по средством компьютера не выходя из дома, а также можно воспользоваться мобильным приложением Сбербанка, который позволяет при использовании смартфона дистанционно управлять своими счетами.

В то же время Сбербанк имеет самую разветвленную сеть банкоматов и терминалов самообслуживания.

Ниже вы найдете информацию обо всех офисах и региональных отделениях Сбербанка России во всех регионах присутствия.

Адреса отделений и офисов

Представлена информация о кодах подразделений, адресах, телефонах и режимах работы всех отделений Сбербанка в столицах субъектов РФ и наиболее крупных городах.

Все отделения Сбербанка на карте России

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Реквизиты Сбербанка России

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк Полное фирменное наименование на английском языке: Sberbank of Russia Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Sberbank БИК: 044525225 SWIFT: SABRRUMM Корр.счет: 30101810400000000225 Номер лицензии ЦБ РФ: № 1481 Юридический адрес: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 Официальный сайт банка: www.sberbank.ru В офисах Сбербанка России можно пополнить счет, оплатить штраф, коммунальные услуги, обменять наличную валюту, продать ценные бумаги СССР, арендовать сейфовую ячейку, купить монеты или сувениры, оплатить услуги юридических лиц, получить консультацию по инвестиционным продуктам банка.

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