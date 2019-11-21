Сбербанк России: Отделения,офисы,банкоматы

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Сбербанк России

Сбербанк России: Адреса отделений и офисов
Краткое содержание
  1. Сбербанк России
  2. Адреса отделений и офисов
  3. Все отделения Сбербанка на карте России
  4. Реквизиты Сбербанка России

Сбербанк России один из самых крупных Российских банков, общее количество отделений Сбербанка на сегодняшний день перевалило за отметку 15000.

Сбербанк России

Сбербанк предлагает самый широкий спектр услуг как для населения,так и для юридических лиц, начиная от традиционных депозитных вкладов и кредитования до выдачи банковских карт, брокерских услуг и банковского страхования.

Сбербанк России дорожит своими клиентами, и стремиться сделать обслуживание более технологичным и современным.

Сегодня клиенты банка могут воспользоваться сервисом «Онлайн Сбербанк», через который можно управлять денежными средствами по средством компьютера  не выходя из дома, а также можно воспользоваться мобильным приложением Сбербанка, который позволяет при использовании смартфона дистанционно управлять своими счетами.

В то же время Сбербанк имеет самую разветвленную сеть банкоматов и терминалов самообслуживания.

Ниже вы найдете информацию обо всех офисах и региональных отделениях Сбербанка России во всех регионах присутствия.

Адреса отделений и офисов

Представлена информация о кодах подразделений, адресах, телефонах и режимах работы всех отделений Сбербанка в столицах субъектов РФ и наиболее крупных городах.

Все отделения Сбербанка на карте России

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Реквизиты Сбербанка России

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Полное фирменное наименование на английском языке: Sberbank of Russia
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Sberbank
БИК: 044525225
SWIFT: SABRRUMM
Корр.счет: 30101810400000000225
Номер лицензии ЦБ РФ: № 1481
Юридический адрес: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
Официальный сайт банка: www.sberbank.ru

В офисах Сбербанка России можно пополнить счет, оплатить штраф, коммунальные услуги, обменять наличную валюту, продать ценные бумаги СССР, арендовать сейфовую ячейку, купить монеты или сувениры, оплатить услуги юридических лиц, получить консультацию по инвестиционным продуктам банка.

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Отзывы о работе Сбербанка России:
  1. Анна

    Много лет являюсь клиентом Сбербанка. Считаю его самым надежным банком в сегодняшней России. Коммерческим банкам веры нет, то и дело слышишь, что отзывают лицензию у очередного кредитного учреждения. Сбербанку же это не грозит. У меня вообще нет к нему никаких претензий, ну разве очереди иногда бывают в отделениях. Но я предпочитаю все платежи делать через онлайн-банк. Это удобно.

  2. Михаил

    Очень удобный банк, отделения и банкоматы на каждом шагу. Сейчас больше пользуюсь личным онлайн кабинетом, как на компьютере, так и через приложение на смартфоне. Пользоваться приложением очень удобно, оно интуитивно понятно, в основном через него оплачиваю ЖКХ и налоги. Достаточно ввести ИНН организации, как появляются все необходимые реквизиты, не нужно вводить всю квитанцию вручную. Сбербанк для меня вне конкуренции.

  3. Дмитрий

    Уже очень много лет пользуюсь услугами этого банка. Считаю, что это один из лучших банков в России. Если нудно пополнить или же снять деньги, то это можно сделать очень удобно и просто. Банкоматы есть буквально во всех уголках города. К тому же теперь есть мобильное приложение и контролировать свои финансы стало в разы проще. У мени нет никаких претензий, все отлично, удобно, а главное быстро. :smile:

  4. Владимир

    Я тоже очень доволен Сбербанком. Пользуюсь их услугами лет 8 наверно и не возникало никаких проблем. Если возникают вопросы, то можно дозвониться и узнать решение проблемы. Бывают иногда небольшие сбои в работе, но это всего лишь рабочий процесс. Банк реально очень сильно развивается — становится намного удобнее и большинством услуг можно уже пользоваться не выходя из дома :idea:

  5. Ирина

    Недавно пользуюсь этим банком. На данном этапе я очень довольна.
    Отделения есть в любом районе города и не по одному, а банкомат вообще легко можно найти. Операции обрабатываются довольно быстро и,
    Например, для вкладчиков, есть очень интересные предложения. У меня несколько карт в этом банке (как флп и физ лицо) Ещё ни разу не было проблем. Так что банк рекомендую

  6. Елена

    Первый банк, о котором вспоминаешь, когда думаешь о нашей банковской системе как таковой. Самый крупный, надежный и имеющий отделения практически везде. Радует, что несмотря на свое доминирующее положение и мощную поддержку со стороны государства, он постоянно модернизируется, становится более удобным, предлагает новые услуги и сохраняет доступные тарифы на обслуживание.

  7. Егор

    Не знаю, откуда берутся негативные отзывы (доводилось видеть) про Сбербанк, но лично для меня он удобный как минимум тем, что он есть у всех и можно переводить деньги без комиссии друзьям. Да и банкоматы по всему городу натыканы. Всякими кредитами не пользовался, но что-то мне подсказывает, что в этом плане Сбер не отличается от других банков: тот же уровень процентов и возможность оплаты онлайн через приложение.

  8. Сергей

    Давно пользуюсь картой Сбербанка! Очень нравится, что у неё нет комиссии за обслуживание и снятие наличных. Также всегда пользуюсь бонусами от Сбербанка, которые предоставляются за оплату в магазинах картой. Сбербанк один из лучших банков на территории России и к тому же он предоставляет кредиты по ипотеке с наиболее выгодными процентными ставками и лимитами!

  9. Ирина

    Я уже давно ИП и все счета, все расчеты идут только через Сбер. С другими банками у меня как-то не сложилось. Здесь все прозрачно, я могу быть уверена в своей финансовой безопасности и в любое время поддержке консультантов. Не знаю почему многие так негативно относятся к этому банку. Ни у кого из моих знакомых никогда не было здесь проблем. В общем, я за Сбербанк

  10. Мария

    Мне нравится Сбербанк, выплачиваю в нем уже вторую ипотеку. Да в офисах всегда есть какие-то мелочи, которые можно изменить в лучшую сторону, но это не главное. Допустим мою вторую ипотеку на 2 млн одобрили за пару часов, а потом я просто выбирала объект. И мобильное приложение очень удобное, при помощи его оплачиваю кредит, не выходя из дома. ;-)

  11. Олег Л.

    Банков на сегодняшний день много, но отыскать среди них действительно надежный и финансово устойчивый- задача не из легких.Клиентом Сбербанка России являюсь уже не первый год и за это время проникся к нему доверием.Мобильная версия, кстати, значительно упрощает использование, есть возможность оплачивать услуги даже за рубежом.В общем, доволен.

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